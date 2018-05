MASCARA : Saisie de 20 kilos de kif sur l’autoroute est-ouest

Les éléments de la Gendarmerie nationale, brigade motorisée de Mascara, agissant sur renseignement et sur investigation, ayant adressé un barrage sur l’Autoroute Est-Ouest a hauteur de la Commune de Oggaz, ont pu localiser un véhicule léger de marque Renault. La fouille de celui-ci, leur a permis de découvrir un sachet contenant 20 Kg de Kif bien dissimulés. Les deux occupants du véhicule avaient en leur possession un montant de 13 millions de cts, deux autres véhicules ont été interceptés et leurs trois occupants arrêtés, ces derniers étaient en relation avec ceux occupants le véhicule transportant du kif. La marchandise a été saisie ainsi que les trois véhicules et leurs occupants arrêtés et présentés devant la justice.