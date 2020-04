MASCARA : S.O.S d’une famille en détresse

Une famille en désespoir lance un S.O.S à partir de la rue Nouari Hamou, où elle vit en cohabitation avec les rongeurs au milieu des eaux usées dans un immeuble marqué en rouge. Une dame cherche comment sauver son fils de délinquance et sa famille des dangers d’une pièce qui se détache petit à petit. Cette habitation classée rouge manque de la moindre commodité, pas de sanitaire, seule une tuyauterie aménagée illicitement par les occupants pour déverser dans une maison mitoyenne qui demeure à l’abandon, les eaux usées de plusieurs années stagnent dans l’air libre d’où se répandent mouches et moustiques pour l’ensemble des voisins. ‘’Si on n’a pas de sanitaire, comment voulez-vous qu’on peut avoir une douche ?’’ dit Souad, enseignante, ajoutant : ‘’sachez que depuis le confinement, on n’a pas vu une goutte d’eau sur nos corps comment voulez-vous qu’on se protège du coronavirus, si nos corps sont sales ?. ‘’On est en train d’éduquer les enfants des autres alors qu’on ne peut pas élever les nôtres, mon fils reste jusqu’à 22 heures dans rue malgré le confinement et chaque fois que je le rappelle à entrer tôt, il me réplique et où veut tu que je me repose ? ajoute-t-elle. ‘’Pouvez-vous lui répondre, disait la dame’’. Souad dira : ‘’le quartier est très dangereux, avec ces jeunes à chaque coin de rue qui vendent de la drogue et des boissons alcoolisées, j’ai peur pour mon fils qu’il soit enrôlé par ce démon qui est la drogue. Je lance un S.O.S au wali pour nous venir en aide’’, a-t-elle crié.