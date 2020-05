MASCARA : Rupture du stock de sang dans les établissements de santé

Il n'y aurait plus cette substance vitale, pour les cas urgents tels que les césariennes pour les femmes enceintes ou pour celles dans le besoin urgent après leur accouchement, ainsi que pour les nouveau-nés, le cas échéant et autres urgences. La même responsable lance un appel urgent aux citoyens à faire don de leur sang, d'autant plus que l'épuisement des quantités stockées concerne tous les groupes. A cet effet, elle dit qu'il est possible pour les donneurs de se présenter la journée à l'administration de l'établissement pour recevoir une autorisation de circulation pendant le confinement partiel et revenir après le "ftour" pour le don. "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une infection, rassure madame Kendil Hayat, car aucun malade n'est hospitalisé et que toutes les conditions sont réunies, comme la stérilisation des lieux, pour recevoir les citoyens donneurs de sang, faisant savoir que les opérations pareilles sont interrompues ces derniers jours au niveau de l'établissement ainsi qu'au niveau de tous les autres hôpitaux, et dont les responsables lancent eux aussi le même appel au don de sang.