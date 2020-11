MASCARA : Relâchement dans les mesures sanitaires

L’ensemble de la population de la wilaya de Mascara observe un relâchement des mesures sanitaires. Les gens circulent sans bavettes, au niveau des administrations, dans les commerces, dans les bus urbains qui circulent pleins à craquer, également dans les taxis et même dans les souks. Cet état de fait risque de nous mener vers une autre vague de contamination et bien sûr vers un autre confinement. Il est temps que l'on entreprenne une autre campagne de sensibilisation incitant ainsi les gens au port de la bavette, à la distanciation, d'éviter les rassemblements inutiles et surtout dans les transports publics. A cet effet, les services de sécurité sont déjà mobilisés pour sensibiliser les automobilistes, les conducteurs de bus au port de la bavette. Le confinement est décrété à 20 heures au niveau de la wilaya de Mascara et des règles de répression sont appliquées pour les bus de transport urbain et inter urbain.