MASCARA : Réhabilitation de l’école ‘’Boucif Mokhtar’’

La population de la ville de Mascara affiche une joie de voir l’école Boucif Mokhtar (ex. Alexandre III) faire l’objet de réhabilitation. Cette école par où sont passées toutes les grandes figures de la ville dont certaines ont même étaient Ministres et d’autres Médecins. L’école est restée à l’abandon pendant plusieurs années au point d’être complètement dégradée, certaines classes furent complètement squattées par des associations, la salle de cinéma affectée pour abriter un foyer pour les enseignants et le public, les classes de la cour furent réquisitionnées pour servir de salles de stock à des organismes extra-scolaires. Heureusement, qu’une nouvelle cité vient d’être construite dans le quartier pour que les deux écoles Boucif Mokhtar et Bekkara (ex. Albert Camus) soient programmées pour une rénovation afin d’être opérationnelles pour les élèves de la nouvelle cité qui compte plus de 500 logements. Les enfants de la nouvelle cité devront en principe rejoindre l’école dés la prochaine rentrée scolaire. La ville récupère deux plus belles infrastructures qui étaient en voie de disparition, puisqu’elles étaient programmées pour la démolition, alors que ces deux écoles rendront un grand service à la ville.