MASCARA : Réaménagement de 3 salles de soins par l’APC

L’APC de Mascara a procédé au réaménagement de trois salles situées à Selatna à la Zone 12 et à Khessibia. Ces dernières sont achevées à 100 %, et les clefs ont été remises au Directeur de l’EPSP par le Maire en présence du Chef de Daïra. La troisième salle située à Khessibia, quant à elle, ses travaux sont toujours en cours. Lors de la remise des clefs, le Chef de daïra et le Maire ont insisté a ce que cette infrastructure soit conservée dans l'état où elle se trouve et qu’un personnel compétent et dynamique y soit affecté pour faire face aux besoins de la population de ce quartier. Le chef de la Daïra a insisté sur le respect des 'horaires d'ouverture et de fermeture. Le personnel médical doit être en fonction dès huit heures et pas à dix heures comme ce fut dans certains centres de santé.