MASCARA : Raccordement de 55 foyers à l’électricité et 457 autres au gaz

Le wali de Mascara, M. Abdelkhalek Sayouda, à la tête d'une délégation, a inauguré avant-hier au niveau de la commune de Mamounia relevant de la daïra de Ain-Fares, le raccordement à l’électricité, de 35 foyers au douar Zakour, et 20 autres, au douar Bou-Halima. Il a également inauguré le projet du réservoir d'eau d'une contenance de 7.500 m3 au douar Sidi Abdelkader-Ben Djabbar, ce qui porterait sa capacité de stockage à 15.000 m3. Les deux réservoirs restants seront réceptionnés avant la fin de l'année en cours, portant la capacité de stockage de l'eau dessalée et du système MAO, à 30.000 m3. Dans la commune d'El-Guetna, 297 familles au douar Sidi Mehieddine ont bénéficié du gaz naturel, sur une extension de 4,83 km, dont le coût est estimé à plus d'un milliard 17 millions de centimes, et 160 autres familles au douar Echorfa, dans la commune de Bouhanifa, d'une enveloppe budgétaire estimée à plus de 755.680.452 centimes, sur une distance de plus de 3 kilomètres.