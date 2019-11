MASCARA : Que s’est-il passe au niveau du jet d’eau du jardin ‘’Erekaba’’ ?

La population de la ville de Mascara s’est vraiment étonnée de ce qui s’est passé ce mardi 5 novembre 2019 au niveau du nouveau jardin aménagé. Il y a quelques mois, à la place du marché des légumes et fruits d’Er-Rekaba, dans ce jardin se trouve un jet d’eau encastré, le jet a fonctionné pendant plusieurs semaines à la satisfaction des enfants et de leurs parents, malheureusement, ce mardi, l’entrepreneur s’est présenté avec ses ouvriers et ils ont commencé à démonter l’équipement qui sert pour le fonctionnement du jet d’eau. Renseignement pris, il s’est avéré que le Maire et l’Entrepreneur ne se sont pas mis d’accord sur le prix et n’ayant pas encaissé son argent, l’entrepreneur à récupérer son matériel. Le Maire a promis aux citoyens qu’une autre entreprise entreprendra les travaux dans les jours à venir. Si Mohamed se pose la question « pourquoi le Maire et l’entreprise ne se sont ils pas mis d’accord au début, avant même que le matériel soit installé ? Ou alors, il y a aiguille sous roche ? » On n’a pas pu rejoindre le Maire pour plus de renseignements nous y reviendront.