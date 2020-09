MASCARA : Quatre arrestations et saisie d'alcool

Lors d'une première descente effectuée par les éléments de la brigade de recherches et d'investigation de la sûreté de wilaya de Mascara, en coordination avec les services de douane, ont, à la suite d'un contrôle de sécurité commun à l'entrée nord de la ville de Mascara, appréhendé un véhicule suspect, à des fins de sécurité et de surveillance administrative, arrêté ses deux occupants âgés de 26 et 33 ans, et saisi 18 boîtes de boissons alcoolisées contenant 432 unités. Dans une seconde descente, un autre vendeur illicite, a été pris en flagrant délit de vente d'une quantité de boissons alcoolisées à trois clients. Son partenaire a été lui aussi arrêté. Après la perquisition de son domicile, il a été saisi 76 unités d’alcool. Les suspects, ont été tous présentés devant la justice, qui a ordonné leur placement en détention.