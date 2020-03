MASCARA : Pour faire face au coronavirus, 1561 lits mis en place

En exécution des instructions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière adressées aux directeurs des établissements hospitaliers pour assurer la prise en charge optimale des patients contaminés par le nouveau coronavirus (Covid-19), les autorités administratives de la wilaya de Mascara viennent de mettre en place pas moins de 1561 lits, dont 148 dans 10 établissements de santé à travers la wilaya, pour les mises en quarantaine des suspects de la maladie, et pour l'hospitalisation des cas confirmés, au niveau des établissements hospitaliers "Meslem Tayeb" et "Yssaad Khaled" de Mascara, ainsi que celui de Sig. Le directeur de la santé et de la population de la wilaya, Ameri Mohammed, a souligné que les cinq auberges de jeunesse de Mascara, Ain Fares, Tighennif et Siq, sont mises à la disposition de ses services avec un total de 216 lits, ainsi que trois hôtels publics à Bouhanifia et 3 autres privés à Mascara, Ghriss et Bouhnafia, d'une capacité totale de 697 lits, en plus d'une cité universitaire de 500 lits située au chef-lieu de la wilaya. Du côté prise en charge médicale, 88 médecins et 90 paramédicaux sont réquisitionnés, ainsi que 22 ambulances.