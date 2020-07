MASCARA : Plusieurs projets inaugurés et mis en service

La wilaya de Mascara a connu, à l'occasion de la célébration du 58ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, coïncidant au 5 Juillet de chaque année, une opération de raccordement de mille habitations au gaz naturel, dans les communes de Chorfa et Bouhenni dans la daira de Sig. Egalement, à la commune de Chorfa, où 260 familles résidant près du barrage, ont bénéficié du raccordement à cette matière vitale, de même que 580 familles du douar Ouled Daho et 160 autres, du douar Zaouia relevant tous les deux de la commune de Bouhenni. Par la même occasion, le stade communal d'Oued-Taria, a été remis en service après avoir été couvert de gazon artificiel, tout comme le stade Hassaine Lekhel de Tighennif, dont le tapis a été remplacé par un autre. Tout cela rentre dans le cadre d'un programme qui comprend 18 stades à travers la wilaya, pour une opération qui a coûté à l'Etat près de 68 milliards de centimes. D'autres stades de proximité ont été aussi mis en service, à savoir : ceux de Khalouia et El-Menaouer dans la daïra d'El-Bordj, Sidi Abdelkader Bendjabbar, Ouled Kada et Mamounia, chef-lieu de commune, en plus d'un autre à Sig. Ajoutez à cela l'inauguration d'un bureau de poste à Senaissa dans la commune de Tizi, un autre à Ouled Mrah, et une antenne administrative au douar Zouaneb, dans la commune de Froha. Le chef de l’exécutif de la wilaya de Mascara a déclaré qu'il tient à accorder une grande importance aux zones d'ombre à travers le territoire de la wilaya et aux projets dont elles ont bénéficié. Il n'a pas omis de parler de la situation épidémiologique et de la montée terrifiante du nombre de cas du coronavirus au niveau de la wilaya de Mascara, exhortant les sportifs à participer massivement à la sensibilisation des citoyens pour se protéger de cette maladie. Revenant au sport, monsieur Sayouda Abdelkhalek a réitéré son soutien aux sportifs qui apportent un plus à cette discipline et de les honorer à l'image du joueur de l'équipe du FLN, Abdelkrim Kerroum, entre autres, parmi ceux qui ont hissé plus haut les couleurs nationales en général et celles de la wilaya de l'Emir Abdelkader en particulier.