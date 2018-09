MASCARA : Plusieurs arrestations et saisie de faux billets

Les éléments de la Gendarmerie Nationale de Mascara ont pu mettre la main durant le mois d’Août et le début du mois de septembre sur une quantité de 149 comprimés de psychotropes et une quantité de 0,5 gr de Kif traité en plus d’un véhicule SANGYONG à bord duquel se trouve trois individus au niveau d’un barrage fixe à Sig sur l’autoroute Est-Ouest. L’affaire est en cours de traitement. Dans le même cadre, les mêmes éléments ont procédé à la saisie de 9 comprimés de psychotropes auprès d’un individu qui roulait à bord d’un motocycle au niveau de la Commune de Bouhanifia. D’un autre côté, la GN a traité une affaire de faux billets pour avoir saisi 8 billets de 2000 DA au niveau du souk de gros des fruits et légumes de Tighennif, deux mis en cause sont arrêtés et présentés devant le procureur général de la localité. La GN des localités de Ras Ain Amirouche et Oggaz ayant saisi une quantité de 776 unités de boissons alcoolisées évaluée à 105.000 DA et une autre quantité de 636 unités de boissons alcoolisées à Oggaz et l’arrestation d’un individu. Les éléments de la GN ont d’autres parts, récupérés 15 têtes de moutons volés dont le propriétaire habite à Béni Tala à Sfisef (SBA) et la récupération d’un véhicule de marque Polo volé au niveau de la ville d’Oran.