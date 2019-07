MASCARA : Plus de 4 kg de kif saisis sur la RN 17

Les éléments de la gendarmerie nationale de Mascara, agissant sur renseignement ont pu mettre la main sur une quantité de 4,350 kg de Kif traité à bord d’un véhicule de marque ‘’Dacia ‘’ à bord duquel se trouvaient deux personnes qui furent arrêtées et présentées devant la justice qui les a écroués. En effet, les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté et contrôlé un véhicule suspect à bord duquel se trouvaient deux personnes, la fouille a permis de découvrir 4,350 kg de Kif traité bien dissimulé à l’intérieur du véhicule en question. La marchandise et le véhicule furent saisis et les deux mis en cause présentés devant la justice qui a écroué en attendant qu’ils soient jugés.