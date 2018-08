MASCARA : Plus de 107 milliards de cts pour la rentrée scolaire

Le wali de la wilaya, M. Lebka Mohamed a présidé le conseil de wilaya, hier mercredi 15 Aout 2018, consacré à la rentrée sociale. Lors de son intervention, le wali a insisté sur la rentrée sociale et le développement local, en s’adressant aux cadres de la wilaya et aux élus. A ce sujet, ce dernier a été assez clair en expliquant aux présents qu’après un congé bien mérité, il faut maintenant se mobiliser pour l’achèvement des projets qui sont en cours et préparer les rentrées scolaire et universitaire et se pencher sur l’environnement qui se dégrade ces derniers temps. Concernant la rentrée scolaire, la wilaya dispose de 445 regroupement scolaires, de 281 cantines, de 129 CEM, de 56 lycées pour 115.110 élèves, dont 75.000 familles nécessiteuses percevront les 3000 dinars de la prime scolaire . Concernant le transport scolaire, 280 bus ont été mobilisés. Notons que, l’OPGI a réalisé 2 groupements scolaires qui seront opérationnels à la rentrée 2018/ 2019, les entreprises et BT sont à féliciter pour le respect du délai et de la qualité des travaux. Il est utile de préciser que 150 millions sont attribués par le D.E.P pour les aménagements des étanchéités, pour les 30 écoles, 27 CEM et 12 lycées à aménager. Quant à la DAS, elle a de son coté consacré 1,5 milliards de centimes pour l’achat de 4000 cartables. La rentrée s’annonce bonne dans son ensemble.