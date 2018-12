MASCARA : Plus d’un demi-kilo de kif saisi à Tighennif

Les éléments de la brigade de recherche et intervention relevant des services de la police judiciaire à la sureté de la wilaya de Mascara ont réussi à neutraliser trois trafiquants de drogue et de boissons alcoolisées, âgés entre 27 et 40 ans, avec la saisie de plus de cinq plaquettes de kif traité ainsi que de 220 unités de boissons alcoolisées et des sommes d’argent. L’arrestation a eu lieu suite à une opération effectuée par les éléments de la B.R.I dans la banlieue de la ville de Tighennif, après exploitation de renseignements indiquant que deux individus exploitaient un lieu suspect au milieu des buissons au douar Sehailia à Tighennif, pour s’adonner au trafic de stupéfiants. Un plan parfait a été mis en place et les lieux ont été pris d’assaut, ce qui a permis d’arrêter trois individus, tandis qu’un quatrième a pris la fuite. L’opération a permis de saisir une quantité de 575 grammes de kif traité, en 05 plaquettes et demie, ainsi que 15 autres morceaux préparés à la vente, avec la saisie de 220 unités de boissons alcoolisées de divers types et des sommes d’argent, revenus de cette activité illégale. Les trois suspects ont été conduits au siège de la Brigade où ils ont fait l’objet d’une procédure judiciaire, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui les a placés en détention alors que leur quatrième complice reste en fuite.