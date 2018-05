MASCARA : Pénurie de lait à Tighennif

La ville de Tighennif vit une pénurie de lait, les distributeurs ne livrent plus de lait pour des raisons que les citoyens ignorent, pourtant il n’y a pas si longtemps que l’on trouvait une multitude de marques de lait et à des prix différents. Aujourd’hui, le citoyen doit se lever très tôt pour se procurer cette denrée qui s’avère indispensable pour certaines familles et à un seul prix 40,00 DA, l’Unité de Tighennif ne peut à elle seule satisfaire la demande de la population de la localité. Le lait de l’Orolait de Tizi ne figure pas sur les étalages de nos magasins, le livreur préfère la localité d’El Bordj disent les citoyens. Le lait qui provenait de Chlef, Tiaret et même du centre du pays cesse de paraitre ces derniers temps. Les citoyens lancent un appel aux responsables de la laiterie de Tizi de retourner le quota qui était réservé à leur ville.