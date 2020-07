MASCARA : Ouverture d’un centre d’accueil pour les policiers retraités

Dans le cadre des efforts de la direction générale de la sûreté Nationale en vue d’améliorer les aspects socioprofessionnels des fonctionnaires de la police en service et retraités, le commissaire divisionnaire de la police, M. Bettioui Abdelghani a supervisé la mise en service d’une structure sociale à savoir : un foyer pour retraités de la Police, et ce, en présence du président du bureau de wilaya de l’association Nationale des retraités de la sureté Nationale, étaient présents également, des retraités, cadres et chefs de services. Lors de la cérémonie d’ouverture, le chef de la sureté de wilaya a donné une allocution sur cette structure en félicitant le personnel de police pour cet édifice considéré comme un acquis suite aux efforts de la direction générale de la sûreté nationale visant à réaliser le plus haut niveau de prise en charge socioprofessionnelle. Le chef de sûreté de wilaya a indiqué que l'ouverture et la mise en service de ce foyer représente un geste d'attention envers les retraités de la police et une reconnaissance de leurs efforts et sacrifices durant leurs carrières professionnelles dans la préservation de la sécurité du citoyen et des biens. Il est à signaler que cette structure sociale, dont le siège est situé à proximité de la Compagnie d'Intervention Rapide, avec disponibilité de toutes les commodités. De plus, le foyer est doté d'un terrain de pétanque, d'un stade de football, un espace de loisirs pour enfants. Les retraités de police ont accueilli avec satisfaction et joie ce geste d'attention de la part de la direction générale de la sûreté nationale.