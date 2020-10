MASCARA : Multiplication de meutes de chiens dans les agglomérations

Ces derniers mois, il est constaté une multiplication constante de meutes de chiens à travers le territoire de la wilaya de Mascara où des enfants sont victimes de plusieurs cas de morsures de ces chiens ; et qui risquant d’attraper la rage. La rage cette encéphalite virale grave selon M. Rachid vétérinaire, touche principalement les mammifères, elle est mortelle dans la quasi-totalité des cas, c’est également une infection hautement contagieuse qui peut atteindre l'homme à travers les morsures d'animaux. La rage peut être évitée grâce à la vaccination, mais il est nécessaire que les APC procèdent aux battues des chiens et des chats errants par qui arrivent les infections. Les chiens se multiplient et forment des meutes hors de la ville, mais à la tombée de la nuit, ils rejoignent les quartiers de la ville à la recherche de nourritures, ils passent toute la nuit en se pavanant à travers les artères de la ville jusqu'au lever du soleil pour rejoindre les champs. Les morsures arrivent parfois la nuit quand ces chiens en groupe se trouvent face à une personne et qui par crainte d'être attaqués, ils attaquent eux les premiers. La multiplication des chiens était encouragée par les gardiens des chantiers de construction qui les élèvent pour assurer la garde à leur place, une des missions les plus courantes pour les agents de sécurité devant la multiplication des vols et actes de vandalismes et même d'intimidation des gardiens. Le chien plus vigilant aide son maître qui se trouve parfois en plein sommeil. Le 28 septembre est considéré comme la journée Mondiale contre la rage, cette journée garde toute son importance tant que la rage existe, en effet, les gens n'ont pas encore la culture de vacciner leurs chiens et de les bien entretenir afin qu'ils ne soient pas nuisibles à la société.