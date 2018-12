MASCARA : Mohamadia célèbre la fête des Oranges

La ville de Mohamadia a célébré la fête des Oranges, en présence du wali et des autorités de la wilaya en plus des invités comme la chambre de l’Agriculture de Chlef, Alger et Constantine. Le chef de l’exécutif a visité deux exploitations agricoles où il lui a été donné des explications sur les moyens disponibles et ceux exploités pour améliorer la production. Sur le lieu, un fellah a soulevé devant le wali, le problème de l’attribution des terres agricoles excédentaires. Ce dernier a déclaré que : ‘’ ces terres devaient en principe être attribuées aux jeunes diplômés dans les filières agronomiques au lieu qu’elles soient attribuées à d’autres personnes. Sur place, le D.S.A. et le président de la chambre ont répondu au fellah, que les terres sont attribuées en fonction des disponibilités financières de chacun et qu’une personne en manque de moyen financier ne peut prétendre a bénéficié d’une parcelle quelconque, la terre en question a nécessité des aménagements couteux. Le wali a également visité les stands où sont exposés les produits dans leur variété ainsi que les partenaires et institutions d’accompagnement. Lors d’une rencontre avec les producteurs d’agrumes, il a donné des orientations et des instructions en particulier pour les gens qui bénéficient des eaux du barrage qu’il ne faut pas gaspiller et de faire appel à l’utilisation des méthodes de la nouvelle technologie. Puis, des fellahs ont été honorés par la chambre de l’Agriculture pour les efforts conjugués.