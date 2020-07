MASCARA : Mobilisation de 1500 policiers pour les fêtes de l’Aïd

En prévision de l’Aïd El Adha et pour lutter contre la propagation du Coronavirus, la sûreté de wilaya de Mascara a élaboré un plan sécuritaire, basé sur l’intensification de la présence sécuritaire en mobilisant 1500 policiers à travers tout le secteur de compétence, afin de veiller sur la protection des personnes et des biens et ainsi concrétiser le respect des différentes mesures préventives durant cette occasion. En ce sens, les patrouilles sécuritaires et les contrôles seront intensifiés pour veiller au respect des différents arrêtés de wilaya portant sur l’interdiction des marchés hebdomadaires, les marchés aux bestiaux et également veiller au contrôle des différentes activités commerciales, et la prise des mesures légales à l’encontre des contrevenants. De plus, l’application des mesures de confinement se poursuivra à travers la rédaction de contraventions aux individus violant les horaires de confinement à savoir : l’interdiction de déplacement par les moyens de transport publics en fin de semaines et du transport inter-wilayas. En cette occasion sacrée, les services de sécurités appellent les citoyens au respect des mesures sanitaires préventives durant l’abattage et la préservation de l’environnement tout en évitant les rassemblements pour se protéger eux et leurs familles de la contamination. Mieux vaut prévenir que guérir.