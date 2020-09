MASCARA : Mise en place d’un terminal de paiement électronique

Voyant que les paiements en espèces posent de plus en plus de problème, il s’avère indispensable pour les commerçants de s’équiper en ‘’TPE’’ (Terminal de paiement électronique ), pour permettre aux clients d’effectuer des paiements avec leurs cartes bancaire ou CCP, et ce par le biais de TPE qui seront installés à coté de chaque caisse enregistreuses. Il facilite la tâche aux commerçants et aux clients qui sont appelés à ne plus se balader avec de grandes sommes en poche, et qui leur font parfois courir de gros risques surtout les vols. Les opérations peuvent être multiples et très avancées. Le paiement par carte Bancaire ou CCP apporte aux citoyens de grands avantages. Les opérations peuvent également être effectuées à distance notamment par téléphone.