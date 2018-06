MASCARA : Mise en échec d’une tentative de vol de 70 millions de cts

Les éléments de la Brigade Criminelle relevant du Service de Wilaya de Police Judiciaire de la Sureté de Wilaya de Mascara ont réussi à arrêter deux individus âgés de 40 et 57 ans impliqués dans une tentative de vol de l’intérieur d’un véhicule ciblant une somme d’argent de 70 millions de centimes et ce, suite à des patrouilles de sécurité effectuées à travers les rues et quartiers de la ZHUN, où leur attention a été attirée, à proximité du marché de proximité de fruits et légumes, par une personne appelant au secours. Les éléments de la Brigade sont intervenus pour lui prêter assistance. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’une tentative de vol de l’intérieur d’un véhicule. En effet, le suspect avait brisé la vitre du véhicule pour s’emparer de la somme d’argent qui s’y trouvait. Les éléments de la Brigade ont réussi à arrêter le mis en cause, en collaboration avec la victime. Son complice qui l’attendait à bord d’un véhicule a été arrêté à son tour. Les deux suspects ont été conduits au siège de la brigade où une enquête a été ouverte sur les faits qui leur sont reprochés. il s’est avéré que la victime avait été guetté par les deux suspects après avoir retiré une somme d’argent d’un établissement financier dans une ville limitrophe avant de se diriger vers Mascara. Les mis en cause ont profité de l’absence de la victime qui avait stationné son véhicule à proximité du marché de proximité de fruits et légumes pour tenter de voler la somme d’argent. Une fois les procédures d’enquête accomplies à l’encontre des suspects, ils ont été présentés devant la justice qui les a placés en détention.