MASCARA : Logements, du nouveau pour la wilaya

Dans le cadre de sa visite effectuée, M. Temmar Abdelwahid , Ministre de l’Habitat de l’Urbanisme et de la ville, a attribué à la wilaya de Mascara, un nouveau programme portant sur 1000 aides à l’habitat rural, 1000 unités de logements LPA, 805 unités de logements AADL, 03 établissements scolaires, 02 C.E.M, 01 sûreté urbaine. Le ministre a également donné le feu vert pour le redémarrage des chantiers des 300 logements location vente à Sig, tout en instruisant les cadres de son secteur de préparer un plan de gestion des travaux pour tous les programmes de logements même pour les aménagements extérieurs. Ces décisions ont été prises lors de la réunion tenue au niveau du siège de la Wilaya avec les cadres du secteur et l’exécutif de la Wilaya. Lors de cette visite, le Ministre de l’habitat a beaucoup insisté sur l’aide à l’habitat rural. Il a en outre également insisté et en particulier sur les jeunes des zones rurales qui doivent se maintenir dans les campagnes afin de prendre la relève de leurs parents.