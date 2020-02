MASCARA : Les travaux de la réfection de la déviation N° 14 à l’arrêt

Les travaux de réfection de la déviation de la RN 14 à hauteur de la ville de Maoussa sont à l’arrêt depuis plusieurs jours, alors qu’ils venaient tout juste d’être entamés, mettant ainsi les automobilistes dans l’embarras, faute d’une route décapitée où la circulation est très difficile. Le DTP contacté a dit : « on a engagé une entreprise pour les travaux de réfection du tronçon routier en question, mais ces travaux doivent répondre à des normes techniques, on exige la pose d’une première couche de bitume sur laquelle on effectue des analyses, on appelle ça une planche d’essai suivi d’un carottage et quand les résultats sont faibles, on passe à la formulation au niveau de la station d’enrobée. Ces tests se sont avérés concluants, les travaux vont reprendre au cours de la semaine. Que les automobilistes patientent et c’est dans leur intérêt.