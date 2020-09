MASCARA : Les travailleurs de l’entreprise ‘’Dahra’’ sans salaire depuis 8 mois

Les ouvriers de l’entreprise Engineering ‘’Dahra ‘’ de la wilaya de Mascara sont sans salaire depuis bientôt 8 mois et également sans le paiement de leurs cotisations à la CNAS (part ouvrière des 9%), ce qui risque de pénaliser les partants en retraite. Cette Entreprise qui dépend du Ministère de l’Agriculture, chargée des projets pour les ‘’pépinières’’ se trouve dans une situation financière très difficile au point de ne pas pouvoir assurer le salaire de ces ouvriers. Un des ouvriers disait « on n’arrête pas de mentir à nos enfants qui n’ont pas fêté ni Aïd du Ramadhan et aussi Aïd El Kebir, on a justifié ça par la faute au CIVID-19. Certains ouvriers ont plus de 25 ans d’ancienneté au niveau de l’Entreprise et les voilà maintenant souffrir le martyre. Ces derniers lancent un SOS aux autorités de la wilaya et au Ministère de l’Agriculture pour trouver une solution à leur problème. Ils disent ‘’ nous sommes au bord de la mendicité.’’