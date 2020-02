MASCARA : Les services de sécurité sensibilisent les chauffeurs de long trajet

Poursuivant leurs activités de sensibilisation en matière de sécurité routière au profit des différents usagers de la route, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont participé en début de semaine, en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale et des autres partenaires, à une campagne de sensibilisation à la gare routière de Sig. Cette campagne est destinée aux conducteurs de véhicules de transports de voyageurs et de marchandises. En effet, des cadres et gradés de la Sécurité Publique ont donné des conseils aux conducteurs de ce type de véhicules. Les policiers ont procédé à la distribution de dépliants de sensibilisation portant sur les dangers de l’infraction aux règles du code de la route, notamment les excès de vitesse, les dépassements dangereux, en se conformant au nombre défini de passagers ainsi que la charge légale dans le souci d’assurer leur sécurité, ainsi que l’importance du contrôle technique des bus et l’entretien périodique tel que le contrôle du dispositif de freinage et des roues et de l’état du moteur, en vue d’éviter tout défaut pouvant conduire à un accident. Les conducteurs ont aussi été sensibilisés sur l’importance du repos notamment lors de la conduite des longues distances afin d’éviter la fatigue qui influe négativement sur la conduite saine. Les services de la Sûreté de wilaya avaient recensé 716 accidents corporels en 2019, ayant fait 13 morts et 868 blessés, contre 653 accidents enregistrés en 2018, ayant fait 13 morts et 738 blessés.