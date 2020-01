MASCARA : Les logements au menu d’une réunion à la wilaya

La réunion s’est déroulée en présence du secrétaire général de la wilaya et des directeurs de l’exécutif. En ce qui concerne le logement, six cités ont bénéficié d’importantes enveloppes destinées à l’achèvement des travaux et l’équipement. La première cité de 860 unités relatives aux logements publics locatifs à Sidi Abdelkader Bendjebbar pour un montant de 110 millions de DA pour son aménagement en matière de routes. Le wali est intervenu pour instruire la DUCH de faire une correspondance au ministère pour que soit inscrite l’opération d’aménagement d’un mur d’enceinte. L’enveloppe budgétaire existe. Le projet de la deuxième cité concerne la construction de 1500+900 logements publics locatifs au niveau de la zone 12. La troisième cité porte trois projets de 1000 logements location vente, plus 650+688+1000 logements publics locatifs à Mascara. Pour ce qui est de l’aménagement de ces deux cités, une enveloppe budgétaire de 120 millions de DA a été débloquée aux routes, l’éclairage public, le réseau de l’AEP et le réseau d’assainissement. La quatrième cité a également bénéficié d’un projet de 400 logements ‘’vente location’’ à Mascara (Hebri) d’une enveloppe de 30 millions de DA pour l’achèvement des routes, le réseau d’assainissement, l’AEP, l’éclairage public et la fibre optique. 56 millions de DA pour les routes, le réseau d’assainissement, l’AEP et l’éclairage public, ont été prévus pour la cinquième cité.

Pour la sixième cité des 100 logements publics locatifs à Hachem, une enveloppe budgétaire de 20 millions de DA est consacrée a l’achèvement des routes, le réseau d’assainissement et l’éclairage public. Il y eu également la proposition pour l’aménagement de la cité des 700 logements AADL à Mascara, Le wali a donné des instructions pour faire des propositions pour l’aménagement d’autres cités dont les programmes d’avancement des travaux ont atteint 60%.