MASCARA : Les élèves de l’institut des langues "Ichraq" s’illustrent

Les services culturels de l’ambassade des USA en Algérie et à travers plusieurs pays dans le monde ont pour mission de fournir des informations autorisées et à jour sur la promotion de la langue anglaise au profit du public en Algérie dans le cycle secondaire et de la promotion de la compréhension mutuelle des questions politiques, économiques, commerciales, culturelles et environnementales. Dans ce cadre l’institut Ichraq d’enseignement de langues de la ville de Mascara ouvert depuis 2017et grâce à l'efficacité de ses professeurs et aux objectifs assignés à cette action éducative et pédagogique d’apprentissage, dédiée à l'enseignement de l'anglais, adoptée et financée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique dans divers pays du monde, a mis en exécution un programme qui a été accordé à l'Institut arabe pour la formation et le développement des compétences. Cette semaine, les élèves de l’institut Ichraq ont terminé leur cursus pour l’obtention d’un « access graduation », la cérémonie de remise des diplômes ’s’est déroulée à Mostaganem, une confirmation de la maitrise de la langue de Shakespeare, le programme a débuté en 2004 dans quatre wilayas pilotes puis s’est étendu à plus de 28 autres wilayas du pays, les grandes lignes directrices de ce programme éducatif portent sur plusieurs segments et la durée de la formation en question s’étale sur deux ans, elle a concerné plus de trente enfants scolarisés sélectionnés suivant des paramètres de réussite et de compétence très rigoureux, nous dit Mme Hattab Dalila, chargée de cette formation en raison de 480 heures d’enseignement en présentiel et à distance ainsi que des sorties pédagogiques. Les diplômes obtenus sont reconnus dans tous les les universités des pays anglophones et aux USA, soit plus de 140 pays. Cela a permis à ces lauréats de l’institut Ichraq de bénéficier de cours d'anglais gratuitement en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en Algérie. Pendant les semaines du programme, les futurs apprenants seront répartis entre groupes selon leurs niveaux et bénéficieront de plusieurs cours par semaine.