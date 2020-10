MASCARA : Les chauffeurs de taxi protestent

Les chauffeurs de taxi inter-wilayas, après leur sit-in devant le siège de l'Union des Travailleurs Algériens (UGTA) de Mascara, afin d'attirer l’attention des pouvoirs publics sur leur situation sociale déplorable, continuent de réclamer la reprise de leur activité de transport inter-wilayas, qui leur a été interdite depuis près de sept mois en raison de la covid-19. Ce qui n'a fait qu'aggraver leurs conditions de vie, parlant de frais de location de logements, d'électricité et d'eau, des impôts et la Casnos, en plus des frais quotidiens pour subvenir aux besoins de leurs familles respectives, d'autant plus que la plupart d'entre eux n'ont pas encore perçu l'indemnité des dix mille dinars allouée par l'Etat. Ils sollicitent le président de la République d'intervenir et de contraindre les autorités de la wilaya de Mascara à les indemniser pour les dommages qu'ils ont subis, du fait de l'arrêt de leurs activités il y a presque sept mois, d'annuler l’acquittement des impôts relatif à cette période, et demander l'intervention des services de la wilaya pour payer leurs cotisations vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés.