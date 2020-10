MASCARA : Les bénéficiaires des logements RHP entament les travaux d’embellissement

Ceux qui se permettent de passer par la cité « Medeber » à Mascara où ont été octroyés les logements réservés à l’absorption de l’habitat précaire et où furent recasés les citoyens qui habitaient dans les habitations précaires, peuvent s’apercevoir que des mini chantiers sont ouverts au niveau de la totalité des logements nouvellement attribués. En effet, les occupants ont procédé au crépissage des murs pour les recouvrir de faïence, le parterre est vêtu de dalle de sole, la cuisine complètement refaite. De grands travaux qui ont nécessités de grands frais, pourquoi ne pas investir cet argent dans d’autres besoins ? Pourquoi dépenser tous ces moyens dans des travaux déjà effectués et pour lesquels, l’État a déjà débourser des sommes importantes ? Si le riverain Benaouda disait « on n’arrive pas à dormir avec tous les bruits que causent ces travaux », la cité est déjà envahie par les détritus provenant de la maçonnerie, ces gens devaient demander à l’entreprise réalisatrice de ne pas poser le carrelage, le potager de la cuisine, la salle de bain et d’autres et qu’ils seront à la charge de l’occupant, pour éviter des dépenses inutiles. Cette opération se répétera au niveau de toutes les attributions qui vont avoir lieu au niveau de la wilaya de Mascara. Alors prenant les précautions à l’avenir.