MASCARA : Les barrages remplis à 38,16%

La situation est toujours jugée difficile en ce qui concerne le volume de stockage d’eau au niveau des barrages de la wilaya de Mascara, avec un volume atteint de 38,16% de leur capacité réel, les barrages de la wilaya inquiètent. En effet, après les 260 mm enregistrés depuis le début d’année à ce jour et 29 mm enregistrés durant le mois de mars 2018, les barrages ne sont qu’à 19,03 millions M3 pour Bouhanifia, 27,427 millions de M3 pour Ouizert, 28,839 Millions de M3 pour Chorfa et 0,900 million M3 pour le barrage de Fergoug qui se trouve envasé à 99%. La situation des barrages est inquiétante vu qu’en plein hiver, ces derniers ne sont remplis qu’à 38,16% et sont encore appelés à faire face à la demande des citoyens en matière d’eau potable vu que le projet du MAO n’a pas encore été achevé à 100%.