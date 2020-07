MASCARA : Les Mercedes de transport scolaire ‘’transformés’’ en taxis

Les APC ayant bénéficié des véhicules « Mercedes » confortables destinés exclusivement au transport scolaire, ont été ‘’transformés’’ en taxis et les voilà mis à la disposition du personnel de l’APC pour effectuer parfois des déplacements inutiles vers le chef-lieu de la wilaya. Durant la cérémonie de remise d'affectation de ces véhicules, le wali avait donné instruction ferme pour que ces véhicules ne soient utilisés que pour le transport scolaire, pas pour le transport vers les bains ou les déplacements des équipes de football. Cette instruction semble être tombée à l'eau et voilà que les « Mercedes » roulent quotidiennement pour des missions sans importance. L’ensemble des APC utilisent abusivement le matériel de service pour l'avoir complètement dégradé. Même les véhicules les plus récents dont il ne reste que des épaves. Faute d'affectation de chauffeur qui est garant de l'utilisation du véhicule qu’il doit conduire qu'au vu d'un ordre de mission. C'est au tour des Mercedes qui incessamment vont rejoindre le cimetière du parc de l’APC dans quelques temps.