MASCARA : Le wali visite des projets dans les zones d’ombre

Le wali de Mascara, M. Seyouda Abdelkhalek a effectué une visite de travail et d’inspection des projets en cours de réalisation dans les zones d’ombre dans les daïras de Mohamadia, Sig et Oggaz. Ces projets rentrent dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des citoyens des zones d’ombre. Notre visite a déclaré le wali sur les projets des zones d’ombre concerne en particulier l’alimentation en gaz naturel à l’approche de l’hiver. En ce sens, deux projets furent inaugurés et concernent 2019 foyers alimentés sur les fonds CCF, ainsi que de plusieurs pistes et routes pour faire sortir certains douars de l’isolement. Egalement deux cantines ont été inaugurées, pour l’amélioration des repas chauds pour les écoliers. Lors de la visite, le wali a été approché par des citoyens qui lui ont exposé leurs préoccupations. Le Chef de l’exécutif a instruit les chefs de daïra et les P/APC de s’occuper de ces problèmes. Au niveau des chantiers qui demeurent en cours de réalisation, le wali a instruit les chefs d’Entreprises de respecter la qualité des travaux et surtout les délais. Dans ce contexte, il a déclaré ‘’ je m’occupe de ce volet moi-même et les entreprises défaillantes seront purement et simplement exclues de tout projet au niveau de la wilaya.’’ Le wali a également adressé des orientations aux citoyens pour respecter le protocole de santé en disant ‘’soyons prudents, en particuliers nos enfants écoliers dans les moyens de transport’’.