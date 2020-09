MASCARA : Le wali honore les chefs de daïras partants

Lundi matin, les chefs de daïras partants ont été les hôtes du wali de la wilaya de Mascara Abdelkhalek Sayouda en compagnie du docteur Brahmi Habib, président de l'assemblée populaire de wilaya pour les honorer et ce en présence du secrétaire général de la wilaya, des autorités locales civiles et militaires, les directeurs de l'exécutif et les hommes de la presse. Ils s'agissait de ceux mis fin à leurs fonctions à savoir : les chefs des daïras de Mascara, Oued-El-Abtal, Ain Fekan et Zahana, ainsi que les autres mutés pour assurer la même fonction tels que le chef de la daïra de Tighennif muté à Oued Fodda dans la wilaya de Chlef, celle d'El-Bordj qui a rejoint Rahouia dans la wilaya de Tiaret, et le chef de la daïra de Sig muté à Mansoura relevant de la wilaya de Tlemcen. L'occasion était aussi pour l'installation des nouveaux chefs de daïra nommés dans la wilaya de Mascara, à savoir : ceux des dairates de Mascara, Tighennif, Sig, Zahana, Mohammadia, Ain Fekan, Oued-El-Abtal, El-Bordj,Oued-Taria, Bouhanifia.