MASCARA : Le secteur de l'éducation renforcé par de nouvelles structures

Le wali de Mascara, Abdelkalek Sayouda, accompagné du président de l'assemblée populaire communale et du directeur de l'éducation, a donné le coup d'envoi de la nouvelle année scolaire 2020-2021 à partir de l'école du moudjahid feu "Benkaddouri Abed" de Mascara. Sa sortie s'est poursuivie à Tighennif pour une visite à l'école primaire "Khelladi Athmen" du douar Karaouett, où il a reçu des explications du président de l'APC, Gherici Kassas, quant aux aménagements, comme l'étanchéité, et le revêtement de la cour pour une enveloppe budgétaire de plus d'un milliard 437 millions de centimes. Il s’est rendu également à, l'école de douar Sidi Senouci, où des aménagements similaires ont eu lieu pour le montant et de plus d'un milliard 289 millions de centimes. En marge de cette visite, le directeur de l'éducation de la wilaya de Mascara, Yahia Bechelaghem a révélé que son secteur a été renforcé par de nouvelles structures et installations éducatives, mises en service à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire, à savoir 8 groupes scolaires, 49 classes, 15 écoles primaires et un établissement d'enseignement moyen. En plus de l'aspect pédagogique, et pour une bonne reprise des cours, les services des cantines scolaires sont assurés dès le premier jour, comme la disponibilité du livre et sa distribution pour ceux qui l'achètent ou ceux qui en bénéficient gratuitement. Le même responsable a fait savoir que le taux de distribution de l'indemnité de scolarisation de la somme de 5.000 dinars a atteint les 70 pour cent. Enfin, il a été recommandé le respect du protocole sanitaire pour une scolarité sans Corona.