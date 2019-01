MASCARA : Le ministre de la jeunesse et des sports en tournée

Le ministre de la jeunesse et des sports, M. Mohamed Hattab a effectué, aujourd’hui, mardi 29 Janvier 2018, une visite de travail et d’inspection et de travail du secteur dépendant de son département. Le Ministre s’est rendu au pole de Sidi Saïd, le centre des jeunes de Nesmoth dans la daira de Hachem, puis à la commune de Tighennif, puis le pole sportif de Sig. Le ministre a demandé les causes de la réalisation d’un bilan négatif à travers la wilaya en particulier sur la pratique du football, et les équipes à tous les niveaux qui affichent un résultat négatif malgré la consommation de sommes colossales, malgré que la wilaya dispose de grandes infrastructures pour toutes les disciplines.