MASCARA : Le maire de Bouhenni agresse un protestataire

Suite au sit-in qu’observe les habitants de la ville de Bouhenni devant le siège de l’APC pour la deuxième journée consécutive, le maire revenant d’un congé de maladie, a selon la déclaration des protestataires, agressé un jeune avec une clef lui causant une profonde plaie. A ce sujet, le maire ne nie pas son comportement et déclare : ‘’ je n’ai pas agressé le jeune en question, lorsque je m’apprêtais à rejoindre mon bureau, les protestataires m’ont adressé des insultes, des crachats et m’ont même bousculé et poussé, alors que le jeune en question se trouvait devant moi, je l’ai touché au front, une bousculade n’est pas une agression’’. A l’APC de Bouhenni, les choses se gâtent et risquent de virer au pourrissement si les autorités de la wilaya n’interviennent pas, a déclaré un citoyen du village, répondant au prénom d’Abdelkader.