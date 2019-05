MASCARA : Le cambrioleur de la cafétéria et de la chambre des métiers, arrêté

Les éléments de la brigade de police Judiciaire relevant de la cinquième sureté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter un individu âgé de 22 ans, impliqué dans deux vols au niveau de la cité des 400 logements à Mascara. Le premier avait eu lieu dans la maison de l’artisanat et des métiers, alors que le second forfait dans une cafétéria relevant du même établissement et exploité par un privé. L’arrestation a eu lieu suite à une plainte reçue par les éléments de la Brigade de la part de ce dernier indiquant avoir été victime d’un vol de sa cafétéria de la part d’un individu inconnu ayant ciblé une somme d’argent. Les éléments de la Brigade ont procédé au constat sur la scène du crime où il s’est avéré qu’un autre vol avait eu lieu dans la maison de l’artisanat et des métiers ayant ciblé un cachet administratif, ainsi que du matériel bureautique et des bijoux en argent et en bronze. Une enquête a donc été ouverte dans les deux affaires, durant laquelle les éléments de la Brigade ont réussi à arrêter le suspect lors d’une rixe qui avait lieu dans la même cité. Il se trouvait en possession de bijoux en métal blanc qui faisait partie des objets volés. La perquisition du domicile du mis en cause a permis de récupérer une autre bague de même type de métal. Le suspect a été conduit au siège de la cinquième sureté urbaine pour l’accomplissement des mesures d’enquête. Une procédure judiciaire a ensuite été instruite à son encontre en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.