MASCARA : La semoule à 170 DA le kg et le poulet à 400 DA

Les uns endossent la responsabilité à l’Etat à travers ses structures de planification et de contrôle. Les autres trouvent que c’est le citoyen qui encourage la spéculation au vu de sa demande croissante, certains commerçants véreux trouvent l’occasion pour imposé leur diktat. Si Mohamed a un autre point de vue « le citoyen est la cause principale de la spéculation, c’est le citoyen qui ouvre la voie aux commerçants d’en profiter de cette situation, pour augmenter les prix, spéculer et frauder sur toutes les matières exposés au niveau des souks. Avant-hier seulement, le ministre du commerce a annoncé que la viande blanche ne doit pas dépasser les 250,00 DA /kg. Or le voilà, 24 heures plus tard, cédé a 400,00 DA/Kg est ce c’est un défi que les bouchers font au Ministre pour le discrédit aux vues des citoyens ou les services de contrôles ne sont pas a la hauteur de leur tache ? Les commerces ne s’arrêtent de revendiquer l’ouverture de leurs commerces ou la récompense par une prime, les commerçants doivent rendre compte de leur acte, ils ne collaborent point avec leur pays qui est dans le besoin, les inspections de la fraudes doivent se rendre sur le terrain, les stocks son dans des lieux loin du magasin de vente. Les commerçants ont des comptes à rendre au vu de leurs factures, les stocks ne figurent point sur la facture, tout se joue dans le noir.