MASCARA : La police sensibilise ses fonctionnaires sur le cancer du sein

Les services de la sûreté de wilaya de Mascara, ont organisé en cette fin d’octobre une activité de sensibilisation au profit du personnel de la sûreté de wilaya sur les méthodes de prévention du cancer du sein, et ce à l’occasion de la célébration d’« Octobre Rose ». L’activité a été supervisée par le chef du service de wilaya de la santé de l’action et des sports, en présence d’un grand nombre des forces de polices des différents grades, en vue de faire connaitre la maladie et les méthodes de prévention. L’activité de sensibilisation a connu plusieurs interventions de médecins et spécialistes de la santé. Les interventions étaient axées sur le cancer du sein, considéré comme le type de cancer le plus répandu dans le monde. Les locuteurs ont fourni des informations détaillées sur la maladie en évoquant les différents symptômes et les éléments responsables de la maladie, son aggravation et son influence psychologique sur le malade. Ils ont sensibilisé l’audience sur l’importance de se soumettre aux mesures de prévention, notamment les visites périodiques permettant le dépistage précoce de la maladie. Ensuite la parole fut donnée à l’assistance, dont les questions se sont axées sur les différents symptômes de la maladie.