MASCARA : La police célèbre le 57ème anniversaire

La sureté de wilaya de Mascara comme les suretés du pays a célébré le 57ème anniversaire de la création de la police qui correspondant au 22 juillet de chaque année. La sureté a organisé durant la matinée du jeudi 25 juillet 2019, une cérémonie de gratification au centre de loisirs scientifiques de Sidi Saïd, au profit d’un nombre de cadres, agents de police et agent assimilés, en présence du wali de la wilaya de Mascara et des autorités civiles et militaires de la wilaya et des retraités de la police. La cérémonie a commencé par la lecture par le chef de la sureté de wilaya du message du Directeur général de la sureté nationale, lequel a félicité les fonctionnaires de la Sureté nationale à l’occasion de leur fête. Il a aussi affirmé le rôle de la police algérienne, en tant qu’institution républicaine dans la réalisation de la sécurité dans la société. Il a aussi incité les forces de police, à l’occasion des promotions dont ils ont bénéficié, à donner plus d’efforts pour poursuivre le chemin de la modernisation et de la professionnalisation du corps de la police qui demeure au service du citoyen et répond à ses préoccupations quotidiennes. Il a été ensuite procédé à la remise des grades au profit des policiers promus en cette occasion qui a vu la sureté de wilaya bénéficier de 285 promotions dans ses rangs.