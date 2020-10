MASCARA : La police a reçu plus de 4000 appels en septembre

Les services de sûreté de wilaya de Mascara ont reçu 4003 appels téléphoniques durant le mois de septembre dernier sur les numéros prévus à cet effet, selon un communiqué du chef de la cellule de la communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya. L'on compte parmi ses appels, 595 demandes d’intervention et de secours, 48 autres pour signaler des accidents de la circulation, 219 demandes de renseignements et d’orientations, ainsi que 3141 autres demandes diverses. Le «15.48 » a reçu quant à lui 881 appels durant le mois écoulé, s’agissant en majorité de demandes d’interventions et de secours au nombre de 499. Quant aux demandes diverses, elles sont au nombre de 161 ainsi que 43 appels pour signaler des accidents de la circulation, et 178 demandes de renseignements et d’orientations.