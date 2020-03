MASCARA : La police a célébré la journée nationale des handicapés

A l’occasion de la célébration de la journée nationale des handicapés correspondant au 14 mars de chaque année, la sûreté de wilaya de Mascara a organisé durant la matinée du jeudi 12 mars 2020 une fête symbolique en l’honneur de cette catégorie d’handicapés relevant de la Sûreté Nationale notamment ceux victimes d’accidents dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que les membres de leurs familles et ayant- droits. La fête a eu lieu à l’école de police de Mascara, où étaient présents le chef de la Sûreté de Wilaya par intérim, des cadres de la police, des fonctionnaires de la sûreté nationale, des retraités et leurs ayant droits. Dans son allocution, le chef de la sûreté de wilaya a souligné le grand intérêt accordé par la Direction Générale de la Sûreté Nationale à cette catégorie, à travers la prise en charge de leurs préoccupations, en leur prêtant aide et assistance médicale et psychologique nécessaires. Il a affirmé aussi que la Sûreté nationale ne ménagera aucun effort pour leur venir en aide. A noter, qu’une telle cérémonie est devenue une tradition que les services de la sûreté nationale veillent à organiser au profit des personnes aux besoins spécifiques du corps de la police, qui étaient et restent une partie active et un partenaire de société. A la fin de la cérémonie, des cadeaux symboliques ont été distribués à des personnes, des policiers et ayant- droits handicapés.