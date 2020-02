MASCARA : La gendarmerie dresse son bilan 2019

Le lieutenant-colonel Benzahira Hichem, commandant du groupement territorial de la gendarmerie de Mascara, a commencé sa conférence de presse relative au bilan des activités de ses unités au cours de l'année 2019, par les affaires de criminalité de la police judiciaire, qui a enregistré 1602 affaires dont 92,28% ont été traitées, un taux considéré comme le plus élevé à l'échelle nationale. Selon le chef du groupement territorial, la criminalité a connu ces derniers mois un net recul. Un constat dont la raison est lié au renforcement du dispositif sécuritaire et aux descentes répétées. Dans le volet de la commercialisations des stupéfiants, il fait état de 147 affaires, 147 individus arrêtés dont 68 écroués et saisie de 3133 psychotropes, plus de 15 grammes de kif traité et plus de 225 grammes de cocaïne ainsi que la saisie quant aux boissons alcoolisées au nombre de 61605 unités,139 individus arrêtés, dont 24 écroués. Il évoqua par ailleurs, la diminution du pourcentage de détenus par rapport aux délits contre les individus, contre la famille et contre les biens, et cite le nombre 211 affaires par rapport à l'année 2018, qui en comptait 430. Le même responsable a également attribué le non traitement de plusieurs affaires liées au vol de bétail et au nombre d'arrestations, au retard dans la dénonciation, et le nombre de cas de vol de bétail traité est de 8 sur 26, un chiffre faible par rapport à l'année précédente. C'est la même constatation qu'il a faite concernant le vol de véhicules dont le nombre d'affaires s'élève à 10, dont deux ont été traitées, et deux véhicules récupérés sur les huit volés. Un seul voleur a été écroué sur les deux arrêtés. Dans le registre de sécurité routière, les mêmes services ont enregistré 1109 délits, 74 contraventions, 1041 amendes forfaitaires, 10 véhicules mis en fourrière et 29 retraits de permis. De son coté, le commandant Alleg Fateh, chargé de la communication, nous a informé lors de cette conférence de presse, de l'entrée en service durant l'année 2019 de deux brigades de gendarmerie dans les communes de Sehailia et Nesmoth relevant de la daïra de Tighennif. Comme il est prévu aussi, selon toujours le commandant Alleg Fateh, l'ouverture de trois autres sièges de brigades de gendarmerie, l'une dans la commune de Mocta Douze dans la daïra de Mohammadia, et de deux autres dans les communes de Menaouer et Khalouia relevant de la daïra d'El-Bordj. Et c'est ainsi, dira le commandant du groupement territorial de la gendarmerie de Mascara que le nombre des brigades atteindra 36 sur les 47 communes que compte la wilaya de Mascara.