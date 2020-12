MASCARA : La gare routière à l’abandon

La gare routière de Mascara montre l’image d’une structure à l’abandon, elle se trouve dans une situation qui laisse à désirer, elle se dégrade progressivement alors que son gérant ne donne plus signe de vie. Même si elle n’est fréquentée que par les bus intercommunaux, elle devra présenter un visage de structure de voyageurs. La gare routière est ensevelie sous par les ordures, les agents de l’EPIC ne sont pas passés par là, depuis des jours, voire des semaines, l’intérieur de la gare routière dont les commerces tournent à moitié, se sont transformés ces derniers jours en baraques de rôtis et casse-croutes dans des conditions d’hygiène qui laissent vraiment à désirer. M. Abdelhamid, disait « pendant que la gare routière tourne au ralenti, il est temps pour son gérant de procéder à la peinture des lieux et choisir une belle couleur qui va avec le secteur. Les travaux d’aménagement effectués à la hâte d’une manière avec des travaux bâclés et puis, plus rien. Ce qui a été inscrit sur le cahier de charges n’a été réalisé qu’à moitié ». La gare routière n’est pour le moment qu’un lieu de rassemblement pour les voyageurs sans la moindre commodité. Pas d’abribus, les quais ne sont pas respectés par les bus, pas de sécurité, pas d’eau, ce sont les vendeurs à la sauvette qui alimentent les citoyens en eau.