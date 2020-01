MASCARA : La fête d’Ennayer se voit sur les stands

Cette année, il a été constaté un autre procédé dans la vente des produits destinés à la fête d’Ennayer . Les années passées, on pouvait voir des stands garnis au niveau des grandes artères des villes où étaient exposés tous les genres de fruits secs et friandises, dont chocolat, figues sèches , bonbons en tous genres. Cette année, les choses ont changé, en effet, de grands stands d’exposition sont ouverts le long de la déviation d’El-Kouair, sans doute sans registre de commerce pour échapper au contrôle de la ville ou alors des produits acquis sans factures. D’ailleurs ces lieux sont un danger pour la circulation et on leur ajoute des stands de produits d’Ennayer. Si jamais les gens s’arrêtent devant ces magasins, la situation sera compliquée pour les automobilistes qui transitent par cette voie.