MASCARA : La commune de Tighennif vit dans le chaos

La nouvelle équipe installée et le nouveau maire n’ont pas encore montré leurs nez de l’étouffe, alors que la situation continue à se dégrader. La wilaya n’a pas fait application des dispositions du code communal en vigueur qui s’avère indispensable. Le blocage au niveau de l’APC équivaut à un laisser aller et un chaos, et c’est le chef de la Daïra qui fait cavalier seul pendant que les élus cherchent comment se placer dans le sérail pour avoir des postes de commande par où ils peuvent avoir accès dans les différentes administrations pour régler leurs problèmes personnels et ceux de leurs proches, ils se disputent les commissions et les vices présidences. Le Maire rencontré au niveau du marché des fruits et légumes on lui a posé le problème de l’anarchie qui règne dedans, celui-ci répond « on est en train de former l’assemblée, on va bientôt s’occuper. Mais combien faut-il de temps pour former la fameuse assemblée ? Un autre membre disait à son tour, l’élagage n’est pas un problème, il sera résolu en quelques heures, attendant seulement que l’assemblée soit formée ? Signalons que l’EPIC au niveau de la ville de Tighennif a créé un dépotoir sauvage juste à côté le parc de stationnement du matériel roulant, un dépotoir visible à partir de la RN 91 par la déviation, tout le monde se pose la question à propos de ce dépotoir. D’ailleurs, les odeurs atteignent la route et le plus étonnant c’est que ce dépotoir est à côté d’une salle des fêtes. Les invités à cette salle sont obligés de sentir ces odeurs nauséabondes avant de regagner la salle où ils doivent prendre des repas. Ça se passe à Tighennif.