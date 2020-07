MASCARA : La commune de Sedjrara victime de ses élus

La commune de Sedjrara dans la Daïra de Mohammedia est une localité déshéritée qui vit le problème de ses élus qui sont au stade des querelles pour leurs intérêts personnels pendant que la population manque de certains moyens indispensables à leur quotidien. Les membres de l'assemblée ont été suspendus puis reçus par le wali pour exposer les causes de leurs divergences qui se sont avérées d'ordre matériel et d'intérêt personnel avec des prises de décision unilatérale. Le wali les a rappelés à l'ordre pour s’occuper au mieux de la Commune qui a besoin d'une bonne gestion pour sortir de sa dégradation. La Commune de Sedjrara fait partie des zones d'ombres et a besoin d'un programme d’aménagement. La population de cette Commune expose le problème d’un puits réalisé qui demeure toujours inutilisé alors, que la localité manque d'eau. Elle reproche aux élus d'avoir programmer un projet de d’aménagement d'une route reliant Ferarguig à Cherarka alors, que le douar est à l'abandon, où seules 4 familles y habitent, les autres ont déserté les lieux. Le manque d'aménagement du chef-lieu de la commune avec des rues impraticables, il y a également le problème de l'éclairage public achevé à moitié.