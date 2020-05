MASCARA : La brigade criminelle arrête un dealer et saisit une plaquette et demie de kif

Dans le cadre de leurs efforts en matière de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, les éléments de la brigade criminelle relevant du Service de wilaya de police judiciaire à la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter un trafiquant âgé de 26 ans, avec la saisie d’une quantité de 144 grammes de kif traité ainsi qu’une somme d’argent revenue de ce trafic illicite, et ce lors d’une descente effectuée par les éléments de la brigade au niveau de la cité 936 logements à Mascara, après exploitation de renseignements parvenus aux éléments de la brigade au sujet de l’activité illicite du suspect. Ce dernier a été placé sous surveillance avant d’être arrêté à proximité de son domicile familial à bord de sa motocyclette. Il se trouvait en possession d’une somme d’argent. Le contrôle de la moto a permis de retrouver dans son coffre une plaquette et demie de kif traité pesant au total 144,8 grammes, ainsi qu’une somme d’argent de plus de 04 millions de centimes. Le suspect a été conduit au siège de la brigade où l’instruction judiciaire a été instruite à son encontre après enquête, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.