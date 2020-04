MASCARA : La BRI saisit une quantité de cocaïne

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention relevant du service de wilaya de police judiciaire à la sureté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter six trafiquants, âgés entre 30 et 43 ans, avec la saisie d’une quantité de drogue dure (cocaïne) et de comprimés hallucinogènes, ainsi que des sommes d’argent en monnaie nationale et en devise, et une quantité de feux d’artifice, et ce lors d’une descente effectuée au niveau de la cité 936 logements à Mascara, après exploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du suspect âgé de 31 ans qui revendait ces substances toxiques en compagnie de son complice âgé de 42 ans, lesquels stockait ces substances au domicile du dernier. Les mesures légales ont été prises et un plan parfait a été mis en place, ce qui a permis d’intercepter un véhicule suspect avec quatre personnes à bord, dans lequel une quantité de boissons alcoolisées et une autre de drogue dure pesant 0,16 grammes, ont été retrouvées. Une enquête a été ouverte aboutissant à l’identification de leur fournisseur, il s’agit du suspect âgé de 42 ans, lequel a été arrêté. La perquisition du domicile de ce dernier a permis de saisir 410 comprimés hallucinogènes, une quantité de 0.56 grammes et une somme d’argent en monnaie nationale et une autre en devise évaluée 3700 euros et 20 dinars tunisiens. La perquisition a permis aussi de saisir 13732 unités de feux d’artifices. La suite de l’enquête a permis aussi d’arrêter un autre suspect âgé de 31 ans dont le domicile a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir 04 comprimés hallucinogènes et une somme d’argent. Les suspects ont été présentés devant la justice qui a ordonné le placement de deux d’entre eux en détention, alors que le troisième a été placé sous contrôle judiciaire et les autres ont bénéficié de citations directes.